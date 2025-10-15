VIDEO Frica de doctori la români. De ce apare și cum trebuie gestionată

De cele mai multe ori ajungem la medic în stadii avansate ale bolilor pe care specialiștii le descoperă. Dincolo de lipsa de educație în ceea ce privește efectuarea controalelor periodice, teama este cea care îi ține pe români departe de cabinetul doctorului. Această teamă are strânsă legătură cu frica de a primi un diagnostic greu de dus, așa cum este cancerul.

„Le este frică de un diagnostic în mod deosebit. Nu e o frică de medic, ci de un diagnostic, care li se pare grav și în economia vieții lor înseamnă mult. Toți oamenii gândesc „dacă am cancer? Dar mai bine nu știu”. E ca și cum nu accept ideea și nu pune stăpânire pe mine, iar în momentul în care au un diagnostic e ca și cum ar pune stăpânire pe ei și pe viața lor” susține dr. Cristina Amza, medic chirurg, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Plimbatul pe drumuri pentru analize

Dincolo de teama de diagnostic, mulți oameni resimt o frustrare foarte mare atunci când trebuie să piardă timp și să cheltuie bani pentru investigații medicale. Nu de puține ori drumul pentru obținerea unui diagnostic nu se termină doar la un singur cabinet medical.

„Cred că și stresul provocat de mersul la investigații și alergătura dintr-o parte din alta. Este un proces lung până ajung la un diagnostic și uneori cred că tot acest demers este degeaba” mai spune dr. Cristina Amza, medic chirurg, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.