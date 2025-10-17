VIDEO Grăsimea din jurul taliei și cât de periculoasă este pentru organism

Grăsimea care se depune în jurul taliei cunoscută sub numele de grăsime viscerală provoacă adevărate dezechilibre la nivelul organismului. Este necesar să scăpăm de ea pentru o viață sănătoasă. Iar asta se poate face prin dietă și multă mișcare.

„Relația dintre insulinorezistență și obezitate este una bidirecțională. Și de multe ori sunt implicați și factorii metabolici și cei inflamatori și absolut și cei genetici. Persoanele obeze care dispun mai mult acest țesut adipos în jurul taliei atunci se poate depune pe orice organ” susține dr. Lavinia Vasilescu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Celulele adipoase din jurul taliei creează reacții în lanț în interiorul organismului. Chiar dacă aceste reacții nu dor și nu provoacă niciun simptom semnificativ, în timp, vom observa modificările aduse, dar va fi prea târziu.

„Și atunci celulele adipoase devin hipereactive și eliberează în circuitul sangvin markeri și substanțe inflamatorii și acizi grași liberi. Aceste substanțe intervin în procesul și acțiunea insulinei la nivel celular. Și astfel ca de obicei iar vine pancreasul încercând să rezolve lucrurile și crește iar nivelul de insulină” mai spune dr. Lavinia Vasilescu, medic specialist diabet, nutriție și boli metabolice, Centrul Medical TenMed, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.