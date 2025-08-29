VIDEO Greșeli de igienă prin care declanșăm sensibilitatea dentară

Nu puține sunt cazurile în care provocăm noi înșine sensibilitatea dentară, avertizează medicii stomatologi. Totul din cauza tehnicilor de igienă incorect aplicate.

„Periajul agresiv  și incorect făcut poate provoca sensibilitate dentară. Este pe listă acolo la tehnici greșite de igienizare care pot duce la retracții gingivale fără a fi vorba despre o boală parodontală” a explicat dr. Ramona Hîrbu, medic specialist stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Alegerea nepotrivită a periuței de dinți

Pe lângă periajul agresiv, sensibilitatea dentară poate să apară și din cauza alegerii neinspirate a periuțelor de dinți. Astfel, persoanele care se spală pe dinți folosind periuțe cu peri tari sau medii sunt mai predispuse la sensibilitate dentară.

„Suntem mereu grăbiți, folosim mereu periuțe tari sau medii. Compensăm lipsa timpului cu o presiune crescută și chiar o pastă abrazivă că să ne albim dinții. Iar toate acestea duc la fix la sensibilitate dentară” mai spune dr. Ramona Hîrbu, medic specialist stomatologie generală, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

