VIDEO Îndreptarea dinților, dincolo de estetică. Medic: „E un tratament benefic pentru sănătatea orală”

Foarte multe persoane consideră faptul că îndreptarea dinților are legătură cu estetica. Dincolo de estetică, medicii stomatologi susțin faptul că acest tip de tratament stomatologic are beneficii reale pentru sănătatea orală.

„Acest proces de îndreptare a dinților mulți îl percep ca pe un proces estetic, dar dincolo de asta obținem multe avantaje la nivelul dinților și țesuturilor de susținere. Deci avem beneficii multiple. Îmbunătățim funcția masticatorie, îmbunătățim problemele la nivel articulației mandibulei” spune dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog, specializare în ortodonție și estetică dentară, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Beneficii pentru realizarea altor tratamente stomatologice

Îndreptarea dinților poate fi benefică și în cazul altor tratamente orale, precum lucrările protetice ample.

„Mulți adulți se prezintă cu probleme legate de edentații și astfel putem corecta poziția dinților astfel încât tratamentele protetice ulterioare să se realizeze în condiții optime, cu rezultate stabile pe termen lung” mai spune dr. Denisa Zaharia, medic stomatolog, specializare în ortodonție și estetică dentară, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.