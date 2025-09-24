VIDEO Mamă după 44 de ani? Există soluții terapeutice care te pot ajuta în acest sens

Infertilitatea este o problemă a multor cupluri în ziua de astăzi. Unele familii își doresc să aibă copii, așa că apelează la procedurile de fertilizare in vitro. Timpul este însă un factor esențial pe care medicii îl iau în calcul, așa că, după 44 de ani, femeilor care își doresc să devină mame li se propune alternativa procedurilor FIV cu ovocite donate.

„De la 44 de ani recomandăm procedurile FIV cu ovocite donate pentru a avea o șansă reală de a deveni mamă. Se iau ovocitele de la o femeie tânără, se fertilizează cu sperma soțului, avem embrionul îl transferăm, iar șansele sunt foarte bune. Toate clinicile oferă șanse reale în aceste situație, pentru că embrionul evoluează frumos, sunt rate de succes de 70%” spune dr. Carmen Ianiotescu, medic primar obstetrică-gincologie, cu supraspecializare în infertilitatea cuplului, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika.

Chiar dacă până la această vârstă se pot realiza proceduri FIV prin stimularea propriilor ovocite ale femeii care își dorește să devină mamă, după această vârstă recomandarea terapeutică este pentru utilizarea ovocitelor donate. În Europa există bănci de ovocite la care se poate apela pentru obținerea unei sarcini asistate.

„Stimulările ovariene cu ovocite proprii nu mai sunt recomandate după vârsta de 43 de ani. Există bănci de ovocite donate în Europa, se importă și pacientele primesc în clinică ovocitele vitrificate și le vom folosi” mai spune dr. Carmen Ianiotescu, medic primar obstetrică-gincologie, cu supraspecializare în infertilitatea cuplului, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika.

Donatoarele sunt femei foarte tinere care trebuie să respecte anumite standarde din punct de vedere al sănătății. Ele beneficiază de foarte multe analize, mai ales genetice, pentru ca medicii să aibă acces la toate detaliile cu privire la sănătatea lor. O atenție deosebită se acordă grupelor de sânge și Rh-ului acestor femei, pentru ca viitoarea sarcină asistată să se dezvolte corespunzător și să nu creeze probleme mamelor sau bebelușilor.

„Femeile donatoare sunt femei sănătoase care au trecut deja prin toate investigațiile solicitate care sunt multe și genetice și obișnuite. Există anumite criterii de selecție pe care pacientele le aleg culoarea ochilor, a părului, grupa de sânge, să nu existe incompatibilități de grupă și de Rh pentru că în sarcină sunt foarte importante” mai spune dr. Carmen Ianiotescu, medic primar obstetrică-gincologie, cu supraspecializare în infertilitatea cuplului, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika.