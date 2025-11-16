VIDEO Medic despre stigmatizarea persoanelor dependente: „O realitate în România”

Foarte mulți oameni ajung în capcana drogurilor sau a alcoolului din cauza unor probleme pe care nu le pot depăși, considerând că substanțele interzise îi pot ajuta să depășească situațiile critice prin care trec. În momentul în care devin dependenți, acești oameni vor fi stigmatizați de către toți cei din jur.

Stigma nu este bună și nu ajută cu nimic. Mai mult, stigmatizarea unei persoane va adânci si mai mult problemele pe care le are. Medicii recomandă să transformăm stigma în empatie.

„Stigma este în continuare un factor care vine ca o amprentă negativă asupra psihicului acestor persoane poate și stigmatizarea lor îngreunează procesul de recuperare sau în alte cazuri procesul prin care aceste persoane se prezintă la medic. Stigma este un factor pe care trebuie să-l transformăm în empatie. Să privim omul din fața noastră ca o persoană sensibilă, care are această problemă nu din cauza ei” mai spune asist. univ. dr. Andra Balcangiu Stroescu, medic specialist nefrologie și diabet zaharat, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”.