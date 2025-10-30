VIDEO Medicul Decebal Fodor despre chirurgia robotică: „Pacienții cred că sunt operați de un robot, dar nu este deloc așa”

Utilizarea roboților în chirurgie reprezintă o revoluție, iar beneficiile pentru medic și pacienți sunt multiple. Această metodă de tratament care înlocuiește cu succes chirurgia clasică ajută bolnavii să se recupereze mai repede și oferă posibilitatea specialiștilor de a observa mult mai bine zona unde operează. Cu toate acestea, medicii care utilizează roboții în operații susțin că s-au lovit deseori de percepții eronate cu privire la aceste echipamente.

„Pacienții îți fac griji că cel care conduce operația sau că există riscul ca în timpul operației să fie operat doar de robot. Asta îi îngrijorează, cine-i operează, chirurgul sau robotul? Trebuie să știe că niciun robot nu dispune de AI care să-i permită să ia deciziile singur. De la început până la sfârșit, cel care controlează robotul, care i-a deciziile sunt controlate de chirurg. Tot ce înseamnă mișcări ale brațelor robotului este controlat de chirurg. Chirurgul așezat la consolă, de la început și până la sfârșit, are control asupra gestului chirurg” susține dr. Decebal Fodor, medic chirurgie generală – Spitalul „Regina Maria” Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În ciuda miturilor create în jurul chirurgiei robotice, beneficiile pe care le aduce sunt foarte mari, iar medicii recomandă această metodă de tratament cu încredere.

„Oamenii au impresia că se depersonalizează actul chirurgical apelând la o tehnologie atât de avansată. Ce trebuie ei să înțeleagă este că această tehnologie îi permite să facă tot binele pentru pacientul său. Noi căutăm tot ceea ce ne poate îmbunătăți nouă munca” mai spune dr. Decebal Fodor, medic chirurgie generală – Spitalul „Regina Maria” Brașov, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.