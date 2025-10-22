VIDEO Melasma, o problemă cauzată de soarele verii ce se tratează toamna

Expunerea prelungită la soare în sezonul cald, mai ales fără utilizarea cremelor cu factor de protecție solară, poate provoca apariția melasmei sau acele pete maronii inestetice, de la nivelul feței. Chiar dacă problema nu poate fi complet îndepărtată, petele maronii pot fi estompate cu ajutorul terapiilor dermato-cosmetice. Este de preferat să beneficiem de aceste tratamente în sezonul rece.

„Este o afecțiune medicală, nu doar estetică, cronică. Ce ne spune asta? Nu se vindecă. Noi facem tratament, estompăm petele care se văd la suprafață, dar poate oricând recidiva. Se dobândește sub anumiți factori și modificări care apar pe parcursul vieții la nivelul organismului nostru” spune dr. Cristalia Rusu – Doriza, medic primar dermato-venerologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Principalul factor care favorizează apariția melasmei este soarele, mai ales dacă ne-am expus la soare fără creme cu factor de protecție solară.

„Soarele principalul factor agravant. Dacă ne expunem la soare fără protecție, acesta este un prim factor care accentuează aceste pete. Pot să apară pe zona frunții, a pomeților și a buzei superioare” mai spune dr. Cristalia Rusu – Doriza, medic primar dermato-venerologie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Medicii atrag atenția că multe persoane evită să utilizeze cremele cu SPF atunci când sunt în vacanță, de aceea cabinetele dermatologilor sunt luate cu asalt în această perioadă de pacienți cu melasmă.