VIDEO Mituri despre intervențiile chirurgicale la ochi. Dr. Andrei Filip: „Nu există durere!”

Multe din problemele oftalmologice se pot corecta doar în urma unei intervenții chirurgicale. Medicii susțin că pacienții le privesc neîncrezători, cea mai mare teamă a lor fiind legată de durere. Specialiștii susțin faptul că durerea nu apare, pentru că procedurile implică utilizarea unor substanțe anestezice foarte eficiente.

„Ce am observat este că mulți pacienți se tem de intervenții la ochi pentru din cauza durerii. Nu există durere! Facem anestezie cu picături, operația este prietenoasă, iar anestezia durează mult mai mult decât intervenția în sine, durează puțin și este prietenoasă. Pacienții pleacă văzând. Vor vedea în ceață, vor avea fluctuații…” a declarat dr. Andrei Filip, medic oftalmolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Alegerea intervenției potrivite

Există mai multe tipuri de intervenții chirurgicale care pot rezolva problemele oftalmologice, iar medicii le vor alege tot timpul pe cele potrivite fiecărui pacient în parte. Pe scurt, medicii de astăzi practică ceea ce se numește medicină personalizată.

„Vin pacienți și solicită tot felul de metode de tratament. Ele există, dar trebuie descoperite cele potrivite fiecărui caz în parte. Asta înseamnă medicină personalizată. Avem la îndemână toate variantele de încredere. Foarte puține cazuri care nu pot fi rezolvate în vreun fel” mai spune dr. Andrei Filip, medic oftalmolog, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.