VIDEO Povestea neștiută a terapeutei Bianca Poptean: Trăirile unui copil nedorit de mamă

Cunoscută în mediul online, prezentă la radio și pe micul ecran, terapeuta Bianca Poptean este alături de toți oamenii care trec pragul cabinetului său. Puțini dintre cei care interacționează cu ea știu însă adevărata sa poveste de viață.

Bianca Poptean și-a deschis sufletul în fața Ioanei Maria Moldovan, în ediția din această săptămână a emisiunii pe care jurnalista o realizează pentru postul Medika TV. Mărturisirile Biancăi Poptean au fost sincere și încărcate de emoție. Terapeuta a vorbit despre lipsa afecțiunii mamei sale, pe tot parcursul copilăriei.

„Cred că la prima mea ședință de terapie, cu 18 ani în urmă, m-am dus și am spus că nu am simțit afecțiunea mamei și am întrebat-o pe terapeuta de atunci cu ce pot umple golul? A fost foarte greu să cresc așa, a fost greu să duc această vinovăție. Însă în căutările mele am înțeles de ce mama a fost așa, pentru că nici ea nu a fost dorită. Ea a fost a șaptea soră într-o familie în care bunica era deja trecută de 40 de ani și care i-a spus mamei mele în mod explicit că nu a dorit-o pentru că s-a gândit că va râde tot satul de ea că a rămas însărcinată la vârsta respectivă și a încercat să scape de copil. I-a povestit că și-a pus pietre pe burtă, că s-a aruncat de pe nu știu ce pod, doar doar să-și provoace avortul. Și a simțit mama că nu a fost dorită și atunci nu am cum să nu o înțeleg….Așa a fost să fie.” a mărturisit Bianca Poptean, în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Scrisoarea de la 10 ani

Pentru a vindeca rana provocată de lipsa de afecțiune a mamei, la vârsta de 10 ani, Bianca Poptean a scris o scrisoare în care a mărturisit că își dorește să devină o mamă căreia să-i pese de copiii ei și cărora să le ofere tot suportul emoțional de care au nevoie pentru a crește mari și sănătoși.

„În copilărie mi-a lipsit mult să mi se spună te iubesc, să fiu luată în brațe…Mai făcea tata lucrurile acestea, dar pe ascuns pentru că mama era geloasă și cumva făcea asta rar, dar prea puțin pentru un copil. Mi-am scris o scrisoare la 10 ani că eu voi face tot ce pot să fiu o mamă foarte bună pentru copiii mei. Așa am scris eu atunci” a mai spus Bianca Poptean.