VIDEO Regimul alimentar, esențial după scoaterea colecistului

Operația de scoatere a colecistului rezolvă problemele medicale pe care le aveam înainte de intervenție, dar este esențial să păstrăm un regim alimentar pentru a nu complica lucrurile și mai mult.

„Orice mâncat gras și exces nu-i face bine organismului, mai ales că există prin faptul că alimentele ajung în duoden, iar colecistul secretă mai multă bilă. Există un mod prin care se realizează asta. Când este scos colecistul, bila se scurge în sistemul digestiv continuu și nu mai avem locul în care se poate depozita și se plece spre digestie. Este oarecum ineficient” susține dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, invitat în cadru emisiunii „Doctor Medika”.

Alimentele care ne făceau rău înainte de îndepărtarea colecistului pot fi acum mâncate, dar în cantități și porții foarte mici.

„„Uneori pentru mesele bogate nu este suficientă, de asta este bine dacă mâncăm alimente pe care înainte nu le suportam, dar într-o cantitate foarte mică” mai spune dr. Alexandru Onofrei, medic chirurgie generală, invitat în cadru emisiunii „Doctor Medika”.