VIDEO Rujeola și consecințele peste ani: Panencefalita, o boală care provoacă decesul

Rujeola este o boală virală, întâlnită mai ales în copilărie. Infecția poate fi prevenită prin administrarea vaccinului specific. În contextul în care numărul imunizărilor scade alarmant, riscurile pe care această afecțiune le produce cresc exponențial. Rujeola poate avea urmări asupra organismului la ani distanță de la momentul în care o persoană a trecut prin boală. Una dintre aceste consecințe, întâlnită în cazul persoanelor care nu s-au vaccinat, dar care au făcut rujeolă, este panencefalita sclerozantă subacută.

România este o țară în care acoperirea vaccinală în cazul unor boli precum rujeola este foarte scăzută. De altfel, în ultimii ani, țara noastră a trebuit să facă față la două epidemii de rujeolă. În acest context, complicații precum panencefalita sclerozantă subacută au apărut. În momentul de față, 12 persoane din România sunt diagnosticate cu această afecțiune.

„Rujeola peste ani, chiar dacă am trecut prin boală, poate să dezvolte o complicație extrem de severă și invalidantă, care se numește panencefalită sclerozantă subacută. Și noi avem deja identificate 12 cazuri la distanță de ani buni de la rujeolă” avertizează prof. dr. Adriana Pistol, președinta Societății Române de Epidemiologie, invitată în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”.

O boală cu evoluție lentă

Specialiștii avertizează că evoluția panecefalitei sclerozante este una lentă. Inițial pacientul dezvoltă simptome precum itabilitate, tulburări de memorie și scăderea capacității de concentrare. În timp ce boala avansează, apar și simptome neurologice evidente precum spasmele musculare, contracțiile bruște involuntare ale mușchilor, problemele de vedere, inclusiv orbirea progresivă.

În stadiile foarte avansate intervine rigiditatea musculară, incapacitatea de deplasare și de vorbire. Evoluția bolii este către comă, urmată de deces, iar această situație apare la doar câțiva ani de la apariția primelor simptome.