VIDEO Sănătatea creierului începe cu alimentația. Iată ce e recomandat să mâncăm

Pentru un creier sănătos și o memorie cât mai bună, medicii ne recomandă să fim atenți la ceea ce mâncăm. Fructele, legumele, dar și alimentele care conțin uleiuri vegetale cu grăsimi sănătoase sunt ideale pentru buna funcționare a creierului.

„Creierul nu are nevoie de zahăr, are nevoie de grăsimi vegetale, mai mult decât de grăsimile animale, pe care ni le putem lua din uleiurile vegetale, precum cel de măsline, struguri, avocado și orice alt ulei vegetal care există pe piață. Și bineînțeles oleaginoasele, precum nucile, migdalele, caju, au uleiurile lor sănătoase. Sunt alimente complete, pentru că au și proteine și ajută astfel creierul” susține dr. Adrian Stănescu, medic primar geriatu, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, din alimentația zilnică nu pot lipsi fructele și legumele. Acestea dau boost creierului și totodată îl protejează de radicalii liberi care creează oxidarea celulelor.

„Fructe și legume proaspete, eventual bio, cam 500 de grame pe zi. Și bineînțeles și efectul antioxidant îl au tot fructele și legumele. Nu sunt greu de procurat, le găsim oriunde” mai spune dr. Adrian Stănescu, medic primar geriatu, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.