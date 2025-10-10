VIDEO Te dor articulațiile când se schimbă vremea? Cum explică simptomul medicii

Durerile articulare apar mai ales în sezonul rece. Vremea poate fi un factor favorizant al simptomului, dar doar în cazul persoanelor care au fie o predispoziție către probleme articulare, fie deja o afecțiune articulară.

„Teoretic, dacă nu sunt probleme la nivelul articulațiilor, schimbarea de vreme nu te afectează. Dacă o persoană suferă de anumite probleme la nivelul lor se resimte schimbarea. Aici este o gamă largă de afecțiuni reumatologice sau ortopedice care dau dureri articulare și care sunt influențate de vreme” susține dr. Tarek Nazer, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Un simptom semnificativ

Faptul că vremea rece provoacă durere la nivelul articulației reprezintă un simptom care ar trebui să ne trimită la medic, mai ales dacă durerea persistă mai multe zile la rând.

„Este un semn de alarmă, adică organismul nostru ne atenționează că este o problemă și trebuie să-i acordăm atenție, mai ales dacă lucrurile se repetă” mai spune dr. Tarek Nazer, medic primar ortoped, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.