VIDEO Testul de sânge care spune totul despre funcția tiroidiană

Pe lista analizelor uzuale de sânge, pe care trebuie să le efectuăm periodic pentru a preveni bolile cronice, este necesar să includem și testarea funcției tiroidiene. Dezechilibrele care apar la nivelul glandei tiroide afectează întreg organismul. Mergi la medic și solicită testul TSH pentru a ști dacă totul este în regulă cu funcția tiroidiană.

„Hipotiroidia o verificăm din analizele de sânge cu mențiunea că ar trebui să fie și dozat TSH-ul pentru că nu mereu este recomandat. Este o analiză care se decontează, deci se poate recomanda de medicul de familie, doar că e important ca medicul să se gândească la ea și să o recomande” susține dr. Elena Drăgan, medic endocrinolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Afecțiunile tiroidiene, tot mai frecvente

Simptome precum oboseala accentuată, scăderea în greutate sau apariția nejustificată a kilogramelor în plus pot fi semne ale unei disfuncții tiroidiene. Medicii susțin faptul că dezechilibrele apărute la nivelul glandei tiroide sunt tot mai prezente în ziua de astăzi.

„Recomand tuturor tuturor pacienților care ajung la mine în cabinet să-și dozeze hormonii tiroidieni o dată pe an, odată cu analizele uzuale, chiar dacă la momentul consultației nu au probleme de tiroidă. Pentru că afecțiunile tiroidiene sunt frecvente, chiar dacă la un moment dat am făcut analizele și totul era în regulă, nu există o garanție că peste 5 au 10 ani lucrurile vor rămâne neschimbate” mai spune dr. Elena Drăgan, medic endocrinolog, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.