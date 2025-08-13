VIDEO Totul despre retenția de apă și influența asupra cântarului

Retenția de apă este o problemă reală pe care o întâlnim mai ales în cazul femeilor. Volumul mai mare de apă din organism poate influența greutatea corporală. Medicii recomandă analize amănunțite pentru a vedea dacă acele kilograme în plus au legătură cu alimentația sau sunt rezultatul retenției de apă.

„Când vorbim de retenția de apă pot să fie surprize neplăcute când ne suim pe cântar, pentru că există impresia că ne-am îngrășat. Astfel, o variație de câteva kilograme, poate și două trei kilograme, nu înseamnă neapărat o problemă care trebuie luată în calcul„ explică dr. Șerban Damian, medic specialist nutriție sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Persoanele care se confruntă cu retenția de apă au tendința de a cere medicilor evaluări amănunțite și diete. O serie de analize medicale evidențiază dacă numărul de kilograme este influențat de retenția de apă sau nu. În cazul în care se întâmplă asta, aceste persoane vor beneficia de tratament specific pentru a scăpa de această problemă.

„Pacienții vin de multe ori pentru slăbit și le fac analiza compoziției corporale. La această analiză eu pot să fac distincția între masă corporală, masă adipoasă apă și alte structuri și pot să văd dacă există retenție de apă” mai spune dr. Șerban Damian, medic specialist nutriție sportivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.