VIDEO Tragedia de la Maternitatea Giulești prin ochii medicului Dan Mircea Enescu: „În clipele alea acționezi din reflex”

În august 2010, pe secția ATI a Maternității Giulești a izbucnit un incendiu, în urma căruia 6 bebeluși au murit, iar alți 5 au fost răniți. Prof. univ. dr. Dan Mircea Enescu a coordonat echipa de cadre medicale care a intervenit pentru a-i ajuta pe micuți. Momentul a fost povestit în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan” , difuzată la Medika TV.

„Un accident într-o cameră unde a luat foc. Fum, foc…iar copiii erau prematuri în incubatoare. Incubatorul are oxigen, nu a explodat niciunul. Intri în altă dimensiune, dar pur și simplu am fost un altul. A trebuit să conduc o echipă de 100 de oameni din care au făcut parte toți doctorii și toate asistentele care au tratat copiii. 5 au plecat acasă, unul a murit după 26 de zile și doi care fuseseră resuscitați la locul accidentului„ mărturisește prof. univ. dr. Dan Mircea Enescu, medic primar chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Medicul Dan Mircea Enescu consideră că în astfel de situații singura acțiune este aceea de a te adapta conform contextului și de a acționa în consecință.

„În clipele acelea acționezi din reflex. Totul e standardizat și te adaptezi. Când ești într-o astfel de situație te adaptezi la fața locului” mai spune prof. univ. dr. Dan Mircea Enescu, medic primar chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă, invitat în cadrul emisiunii „Povești sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.