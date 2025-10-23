VIDEO Tratament chirurgical pentru bolile oncologice cu ajutorul roboților

Chirurgia robotică este tot mai prezentă în sistemul medical din România. Chiar dacă roboții chirurgicali se întâlnesc mai mult în clinicile private, și sistemul de stat face demersuri pentru a dezvolta această ramură a chirurgiei. Beneficiile aduse pacienților sunt multiple.

Astăzi tratamentul cancerului a evoluat foarte mult, încă se discută despre chirurgie minim-invazivă pentru rezecția tumorilor și despre echipe multidisciplinare care ajută pacienții și le îmbunătățesc speranța de viață.

„Chirurgia s-a rafinat. Este din ce în ce mai precisă, din ce în ce mai personalizată. În același timp trebuie să recunoaștem faptul că acum se lucrează în echipă, echipa multidisciplinară este foarte importantă. Sunt mai multe specialități implicate în această echipă, medicul oncolog, radiolog, gastroenterolog, anatomopatolog, radiologia intervențională. Avem nevoie și de nutriționist, pentru că aderența la tratament este dată și de starea de nutriție a pacientului, precum și de starea lui psihică” susține dr. Victor Ștefănescu, medic primar chirurgie generală cu supraspecializare în chirurgia oncologică minim-invazivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Beneficiile chirurgiei robotice

Deși are prețuri ridicate, chirurgia robotică este benefică pentru pacienți. Inciziile sunt mici, iar datorită acestui aspect riscurile de infecții post operatorii se diminuează considerabil, grăbind astfel procesul de vindecare a plăgilor.

„Chirurgia robotică există de mulți ani, dar rămâne destul de scumpă, într-o țară ca România unde asigurările de sănătate private nu sunt foarte utilizate, va rămâne o chirurgie scumpă. Trebuie să recunosc că la început nu am crezut în ea, tocmai din cauza costurilor, însă lucrurile au evoluat, iar acum tehnicile s-au perfecționat și s-au îmbunătățit vizibil” mai spune dr. Victor Ștefănescu, medic primar chirurgie generală cu supraspecializare în chirurgia oncologică minim-invazivă, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.