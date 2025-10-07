16 noiembrie, data la care se desfășoară Rezidențiatul

Concursul de admitere în Rezidențiat se va desfășura pe data de 16 noiembrie, potrivit Ministerului Sănătății. Concursul se organizează atât pe locuri, cât și pe posturi pentru domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Tematica și bibliografia vor fi unice.

Concursul de admitere în Rezidențiat se desfășoară pe data de 16 noiembrie, în centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Concursul se va desfășura sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări din fiecare domeniu. Testele-grilă vor fi indentice pentru toate centrele universitare care vor organizat examenul. Durata examinării este de patru ore. Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.