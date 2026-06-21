Susținerea copiilor de către părinți, elementul cheie care-i poate ajuta să depășească orice impas VIDEO

De foarte multe ori, copiii ajung să devină dependenți de substanțe interzise din cauza faptului că nu se bucură de sprijinul părinților în momentele importante din viața lor, așa cum ar fi cele traumatice. În lipsa acestui sprijin, copiii își găsesc refugiul în anturaje nepotrivite sau droguri.

„Problema cea mai mare este că unii dintre copiii noștri vor considera că viața este atât de grea pentru că nu au avut pe nimeni lângă. Trauma arată că nu e doar evenimentul în sine, ci cum m-am simțit eu în timpul evenimentului. Iar dacă primul meu gând a fost eu nu am la cine să apelez, chiar și un eveniment mic ca intensitate poate să fie perceput ca intens, pentru că m-am simțit mic, fără putere și lăsat de izbeliște” susține Alina Dumitrache, directorul Liceului Româno-Finlandez, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Părinții trebuie să știe faptul că cei mici au nevoie de cineva pe care să se bazeze și care să-i susțină.

„Copilul trebuie să știe în permanență că are pe cine să se bazeze. Și nu mă refer doar la copiii mici” mai spune Alina Dumitrache, directorul Liceului Româno-Finlandez, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.