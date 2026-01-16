Ai nasul înfundat și gâtul iritat, dar nu ai răcit? Frigul poate fi o explicație

România traversează în aceste zile o perioadă foarte geroasă. Temperaturile scăzute provoacă o serie de reacții pe care le resimțim mai ales la nivelul căilor aeriene superioare.

În primul rând, din cauza frigului nasul se înfundă și apar secrețiile. Totul se întâmplă pentru că organismul face eforturi mai mari pentru a încălzi aerul pe care îl respirăm pe nas și pe care trebuie să-l inspirăm în plămâni.

„Pacienții se expun la frig, iar când facem asta tragem aerul rece pe nas, iar mucoasa nazală trebuie să încălzească acest aer până ajunge în plămâni. Pentru a-l încălzi, mucoasa își mărește dimensiunea, nasul se congestionează și apar secrețiile nazale” explică dr. Carmen Davițoiu, medic specialist ORL, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.

Mai mult, congestia nazală provoacă presiune la nivelul urechii, afectând în același timp și gâtul.

„Din cauza congestiei poate să apară senzația de presiune la nivelul urechilor. Fenomenul are impact și asupra gâtului, pentru că pacienții respiră mai mult gură. Gâtul devine astfel uscat sau iritat” mai spune dr. Carmen Davițoiu, medic specialist ORL, invitată în cadrul emisiunii „Doza de Prevenție”.