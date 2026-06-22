Relația specială a medicului Dinu Albu cu mama sa: Înseamnă tot pentru mine VIDEO

Invitatul special al Ioanei Maria Moldovan, în cadrul emisiunii pe care jurnalista o prezintă la Medika TV, a fost conf. univ. dr. Dinu Albu. Renumitul medic și-a deschis sufletul și a vorbit în studioul Medika TV despre relația specială pe care a avut-o cu mama sa.

„Mama pentru mine înseamnă tot. Mama a fost foarte apropiată de mine și am fost și eu apropiat de ea. Am fost apropiat de familie și de părinții mei. Tot timpul am fost în preajma ei” susține conf. univ. dr. Dinu Albu, medic primar obstetrică-gincologie, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Renumitul medic recunoaște faptul că datorită relației pe care a avut-o cu părinții a ajuns astăzi să aibă o carieră de succes.

„Trebuie să recunosc faptul că sunt ceea ce sunt astăzi datorită părinților mei. Fără ei nu cred că reușeam să ajung aici” mai spune medicul.

Visul din copilărie

În copilărie, cariera profesională a renumitului medic ar fi trebuit să aibă al parcurs.

„Când eram la grădiniță voiam să devin mecanic de locomotivă. După aceea, când am crescut, mi-am dat seama că vreau să devin medic” mai spune conf. univ. dr. Dinu Albu, medic primar obstetrică-gincologie, invitat în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.