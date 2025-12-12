Al doilea caz de lepră, confirmat de DSP Cluj

DSP Cluj a confirmat cel de-al doilea caz de lepră. Alte două paciente sunt în curs de evaluare clinică. Primele femei, în vârstă de 21 și 25 de ani, s-au prezentat la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca aproape de sfârșitul lunii noiembrie.

„În data de 11.12.2025 a fost confirmat un caz de lepră (boala Hansen), şi astăzi, 12.12.2025, a fost confirmat al doilea caz de lepră, şi alte două cazuri sunt în curs de evaluare clinică şi microbiologică, în baza leziunilor cutanate şi a criteriilor epidemiologice. Toate cele patru persoane sunt de sex feminin, originare din Asia, angajate ca maseuze la un salon SPA din Cluj-Napoca” susțin oficialii DSP Cluj.

DSP Cluj subliniază că a luat măsuri ferme pentru limitarea oricărui risc: suspendarea activităţii salonului până la finalizarea anchetei epidemiologice; dezinfecţie cu ozon în toate spaţiile utilizate în cadrul salonului în care au lucrat persoanele în cauză; verificarea vestiarelor şi a spaţiilor de depozitare individuală; intensificarea procedurilor de igienizare cu biocide avizate; programarea angajaţilor la control medical la medicul de medicina muncii; extinderea anchetei epidemiologice; intensificarea supravegherii epidemiologice; monitorizarea clinică a cazurilor şi suspecţilor; extinderea testării contacţilor; evaluarea condiţiilor de muncă şi locuire ale angajaţilor străini.

DSP Cluj informează populaţia că lepra este o boală cu evoluţie lentă şi contagiozitate redusă. Transmiterea bolii necesită expunere prelungită.

”Boala nu se transmite prin strângerea mâinii, îmbrăţişare, călătorii în mijloacele de transport în comun, proximitate scurtă, folosirea spaţiilor comune. După începerea tratamentului, riscul de răspândire dispare. Subliniem că riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut, iar situaţia este gestionată cu maximă responsabilitate”, explică DSP Cluj.

