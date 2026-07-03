Controalele stomatologice înainte de vacanță. Ce recomandă medicul Lorelei Nassar VIDEO

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De foarte puține ori, în timp ce ne aflăm în vacanță, avem probleme dentare. Această situație stânjenitoare poate fi prevenită dacă mergem la control înainte de a ne pregăti de mersul în vacanță.

„Trebuie să conștientizăm că nu ne pregătim de vacanță doar făcându-ne bagajele, ci asigurându-ne că avem un status fizic de bună condiție. Și aici intră și starea dentară bună” susține dr. LORELEI NASSAR, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială si implantologie Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Recomandarea medicului Lorelei Nassar este de a merge la controlul preventiv cu cel puțin două luni înainte de a pleca în vacanță.


„Un rol deosebit în acest lucru îl are prevenția medicală. Cu două luni înainte trebuie să mergem la medicul stomatolog pentru evaluare și chiar igienizare. Odată cu ea se poate face și un tratament dacă este necesar” mai spune  dr. LORELEI NASSAR, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială si implantologie Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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