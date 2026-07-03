Riscuri stomatologice ce pot apărea în vacanță. Ce recomandă medicul Lorelei Nassar VIDEO

Uneori vacanța poate fi stricată din cauza problemelor stomatologice. Atunci când alimentația se modifică, pot apărea și probleme dentare. Mâncatul de alimente reci sau acidulate poate să provoace durere la nivelul danturii.

„Se pot declanșa dureri generate de schimbările bruște de temperatură. Să nu uităm că oriunde ne aflăm în vacanță putem bea suc sau bere rece și aceasta înseamnă expunerea la temperaturi scăzute. Să nu mai vorbim despre aciditatea locală, de alternanța dintre diferite tipuri de alimente, iar asta poate genera sensibilitate asupra unui dinte cu probleme” susține dr. LORELEI NASSAR, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială si implantologie Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Alimentele prea reci sau prea calde pot să exacerbeze durerea de dinți pe care oamenii o resimt.



„Durerea este generată de rece și se poate exacerba. De asemenea, este generată de cald și are reacție pulsatilă, mai ales noaptea la contactul obrazului cu perna” mai spune dr. LORELEI NASSAR, medic stomatolog, chirurgie oro-maxilo-facială si implantologie Clinica de Implantologie Lorelei Nassar, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.