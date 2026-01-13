Alegerea protezei dentare: Coroană sau implant? VIDEO

Protetica dentară joacă un rol important în tratamentul stomatologic, având rolul de a salva dinții puternic afectați de carii. Există mai multe tipuri de proteze dentare, dar ele trebuie recomandate de medicul stomatolog, în urma unei consultații. Alegerea tipului de proteze dentare potrivite se face în funcție de problemele pe care pacienții le au.

Coroana dentară, unul dintre tipurile de proteze dentare pe care medicii stomatologi le utilizează în procesul de tratament al dinților afectați de carii, se recomandă atunci când dintele încă își mai păstrează rădăcina. Ea are rolul de a îmbrăca dintele și de a-i asigura protecție pe viitor.

„În cazul unui dinte afectat de o carie destul de mult, dacă fractura sau zona de distrucție rămâne limitată în zona coroanei, adică ceea ce văd, există variante în care se poate recostrui, păstrând rădăcina bună a dintelui, fără să ajung la implant. Peste toată această construcție voi veni cu o coroană. Adică ceva care să îmbrace ca o mănușă dintele respectiv” a explicat dr. Adelin Radu, medic stomatolog, specialist în protetică dentară Clinicile Dent Estet, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Când se utilizează implantul dentar

Atunci când rădăcina dintelui este compromisă, medicul stomatolog va recomanda extracția ca metodă de tratament, iar dintele lipsă va fi înlocuit cu un implant dentar. Astăzi, implanturile dentare au evoluat foarte mult și conferă funcționalitatea și estetica dinților naturali.

„Dacă leziunea a ajuns sub gingie, într-o zonă unde nu se mai vede, atunci nu mai este nimic de făcut. Vorbim despre o extracție și ideal înlocuirea cu un implant dentar. De ce spun ideal? Pentru că este singura soluție care reușește să păstreze osul pe termen lung, să protejeze nivelul gingiei, iar din punct de vedere estetic și funcțional respectiva zonă se va comporta ca înainte” mai spune dr. Adelin Radu, medic stomatolog, specialist în protetică dentară Clinicile Dent Estet, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.