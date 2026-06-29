Sfaturile medicului Horațiu Moldovan: Pacienții cardiaci să evite expunerea la temperaturile ridicate

Temperaturile caniculare pot pune în pericol sănătatea persoanelor cardiace. Medicul Horațiu Moldovan le recomandă cardiacilor să evite expunerea la caniculă.

„Pacienţii care sunt cunoscuţi ca având asemenea patologie este bine să evite să iasă din casă şi să se expună unor călduri excesive, deoarece se expun la risc în zilele astea toride, mai ales în mijlocul zilei, pe soare, se pierde foarte mult lichid, se pot deshidrata, le scade tensiunea şi, dacă au diverse forme de patologie cardiovasculară, pot păţi accidente acute. De altfel, este cunoscut că în zilele de caniculă creşte frecvenţa accidentelor coronariene acute tocmai prin deshidratarea pacienţilor, ca şi a ischemiilor periferice acute. Camerele de gardă, Unităţile de Primiri Urgenţe ale spitalelor noastre se confruntă cu un număr mai mare de pacienţi cu accidente ischemice acute coronariene periferice” susține medicul Horațiu Moldovan.