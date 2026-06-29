Plan de măsuri activat de Ministerul Sănătății pentru reducerea riscurilor medicale provocate de caniculă

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Ministerul Sănătăţii solicită activarea planurilor de măsuri pentru reducerea riscurilor medicale cauzate de temperaturile extreme.
Astfel, potrivit Ministerului Sănătăţii, serviciile de ambulanţă vor alerta echipajele şi vor suplimenta acestea, acolo unde numărul solicitărilor este în creştere.
De asemenea, direcţiile de sănătate publică vor verifica condiţiile de asigurare a asistenţei medicale în unităţile sanitare (stocuri de medicamente de urgenţă, în special medicamentelor pentru patologiile determinate/agravate de caniculă, resursa umană)
“Ascultaţi sfaturile medicilor şi evitaţi expunerea prelungită la soare, deshidratarea şi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie”, transmite ministerul.

Aproape jumătate de ţară intră de duminică dimineaţă sub avertizare cod roşu de temperaturi extreme, care vor ajunge până la 40 de grade, în celelalte regiuni fiind cod portocaliu de caniculă. Sâmbătă, jumătatea de vest este sub avertizare cod portocaliu de caniculă, iar cealaltă jumătate sub avertizare cod galben.

 

Categorii: Știri
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