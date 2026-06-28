Prevenția consumului de droguri în România depinde de specialiștii pe care România, din păcate, nu-i are VIDEO

Medicii și psihologii școlari joacă un rol fundamental în prevenția adicțiilor la copii. Din păcate, unitățile de învățământ au un număr mult mai mic decât este necesar pentru a veni în sprijinul elevilor.

„Este o nevoie uriașă de pregătire a întregului sistem care îngrijește copilul. Că este vorba despre educație sau sănătate, este nevoie de pregătirea personalului. Din punctul meu de vedere sunt puțini medici de medicină școlară, foarte puțini psihologi și consilieri școlari. Nevoia pe care o percepem de la nivelul specialiștilor în sănătate mintală, numărul lor trebuie să fie triplu” susține Cătălina Constantin, directorul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, este nevoie și de susținerea familiei în tot acest proces.

„Acești experți trebuie să comunice cu familia, cu diferite instituții astfel încât să se considere că acei copii în nevoie primesc serviciile potrivite și la timp” mai spune Cătălina Constantin, directorul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.