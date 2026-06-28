Prevenția consumului de droguri în România depinde de specialiștii pe care România, din păcate, nu-i are VIDEO

FacebookEmailWhatsApp

Medicii și psihologii școlari joacă un rol fundamental în prevenția adicțiilor la copii. Din păcate, unitățile de învățământ au un număr mult mai mic decât este necesar pentru a veni în sprijinul elevilor.

„Este o nevoie uriașă de pregătire a întregului sistem care îngrijește copilul. Că este vorba despre educație sau sănătate, este nevoie de pregătirea personalului. Din punctul meu de vedere sunt puțini medici de medicină școlară, foarte puțini psihologi și consilieri școlari. Nevoia pe care o percepem de la nivelul specialiștilor în sănătate mintală, numărul lor trebuie să fie triplu” susține Cătălina Constantin, directorul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Mai mult, este nevoie și de susținerea familiei în tot acest proces.

„Acești experți trebuie să comunice cu familia, cu diferite instituții astfel încât să se considere că acei copii în nevoie primesc serviciile potrivite și la timp” mai spune Cătălina Constantin, directorul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Categorii: Știri, Video
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Un nou studiu contrazice ideea că slăbitul lent este cheia succesului. Ce spun, însă, specialiștii? Ramona Popescu, dietetician: „Succesul pe termen lung depinde de capacitatea de a menține schimbările în stilul de viață” EXCLUSIV
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Agro TV Servus Cluj vatabai.ro