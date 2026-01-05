Angiograf de ultimă generație la Spitalul Județean de Urgență Pitești

Consiliul Judeţean Argeş, instituţie care are în administrare Spitalul Judeţean de Urgenţă Piteşti, anunţă finalizarea unei investiţii majore în infrastructura medicală, respectiv un angiograf de ultimă generaţie, în valoare de peste un milion de euro, destinat diagnosticării şi tratării bolilor cardiovasculare.

Investiția a fost realizată prin finanțare de la Ministerul Sănătății, cofinanțare din bugetul Consiliului Județean Argeș, iar amenajarea spațiului a fost asigurată din bugetul Spitalului Județean de Urgență Pitești și din donații.

„Am achiziționat un angiograf nou. Am terminat instalarea lui. Beneficiem acum de un aparat de ultimă generație, de înaltă performanță, care ne ajută să diagnosticăm bolile coronariene, în special, dar și alte patologii. Putem să ajutăm oamenii, în special pacienții cu infarct miocardic acut. Este Programul de tratament al infarctului miocardic acut prin angioplastie percutană, prin implantare de stenturi. Este gold standard-ul de tratament pentru pacienții cu urgențe, cu infarct miocardic. Și pentru asta ne ajută cel mai mult acest angiograf. El vine dotat și cu niște dispozitive suplimentare, care ne ajută pentru explorarea intravasculară, extrem de performante, care evaluează structura vaselor coronariene pe dinăuntru, în interiorul vaselor. Astfel, putem explora vasele și să înțelegem patologia coronariană, patologia pacientului, mult mai bine. Avem acum și dispozitive care ne ajută să tratăm mai bine leziunile coronariene. Vorbim despre dispozitive de ablație coronariană, de tratament al leziunilor extrem de calcificate. Toate acestea ne ajută să tratăm mult mai bine pacienții cu boli coronariene, de fapt” spune dr. Elvis Gabriel Boțu, medic primar coordonator – cardiologie intervențională.

Managerul Adrian Dumbravă a subliniat importanța colaborării instituționale: „Am montat un angiograf nou și suntem bucuroși să spunem că spitalul nostru deține acum un echipament de înaltă performanță. Vreau să subliniez implicarea tuturor factorilor importanți. Finanțarea principală a venit printr-un proiect al Ministerului Sănătății, iar cofinanțarea a fost asigurată de Consiliul Județean. Amenajarea spațiului s-a realizat din fonduri private și din fondurile Spitalului Județean.