Asigurări voluntare de sănătate pentru peste 800 mii de români

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare arată faptul că, în 2024, peste 800 de mii de români au încheiat asigurări voluntare de sănătate pentru a beneficia de servicii medicale.

„828.927 de români au utilizat, anul trecut, asigurările lor voluntare de sănătate pentru a avea acces la servicii medicale, atunci când au avut nevoie. Aceste cifre confirmă utilitatea acestor soluţii de protecţie suplimentară, care completează serviciile oferite de sistemul public de sănătate” potrivit UNSAR..

Tot în 2024, valoare totală a serviciilor medicale despăgubite prin intemediul acestui tip de polițe a fost de aproximativ 110 milioane de euro, mai arată UNSAR. Banii au fost acordați pentru consultaţii, analize, investigaţii imagistice, intervenţii chirurgicale, spitalizare sau tratamente de recuperare.