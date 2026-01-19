ASSMB, campanie de sănătate publică adresată copiilor

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, prin Direcția de Sănătate Școlară, a lansat o nouă ediție a campaniei „Sănătate pe limba ta”.

Este vorba despre un proiect educativ de prevenție dedicat exclusiv școlarilor și preșcolarilor, din toate unitățile de învățământ din București.

Astfel, medicii și asistenții vor merge în clase și le vor explica celor mici care sunt obiceiurile sănătoase pe care trebuie să și le însușească.

„Alimentația are un rol esențial în dezvoltarea armonioasă a copilului. Obiceiurile alimentare formate de la vârste mici influențează sănătatea pe termen lung, de aceea este important să oferim copiilor mese echilibrate, adaptate nevoilor lor!” , subliniază Dr. Alin Popa, Director al Direcției de Medicină Școlară ASSMB.

Noutatea ediției din 2026 este un „Ghid de meniuri echilibrate”, destinat copiilor cu vârsta între 2 și 6 ani, care oferă exemple concrete de mese sănătoase ce pot fi aplicate în creșe și grădinițe.