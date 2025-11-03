ASSMB relansează „FIV-3”, proiect de sprijin pentru cuplurile infertile

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu sprijinul Primăriei Capitalei, anunță redeschiderea platformei de înscriere în programul de sprijin dedicat cuplurilor cu probleme de fertilitate, „FIV-3”.

În cadrul acestui proiect se oferă sprijin financiar pentru efectuarea procedurilor FIV pentru 2000 de persoane – cupluri infertile, căsătorite sau necăsătorite, și femei singure cu indicație medicală pentru fertilizare in vitro (FIV) – pe perioada 2025-2026.

Bugetul disponibil, potrivit ASSMB, este de 30.000.000 de lei, fiecare solicitant putând beneficia de până la 15.000 de lei pentru efectuarea procedurilor FIV.

Noua sesiune de înscriere permite accesul în program pentru 150 de locuri destinate cuplurlori și femei singure care îndeplinesc criteriile medicale de eligibilitate. Platforma va fi activă începând de luni, 3 noiembrie 2025, ora 12:00.