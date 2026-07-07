Reconectarea cu cei dragi, avantajul mai puțin cunoscut al vacanței VIDEO

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Vacanța este văzută ca o perioadă de relaxare, dar și de descoperire a unor locuri noi. Din perspectivă psihologică, vacanța poate însemna și o perioadă de reconectare la familie, de îmbunătățire a relației dintre părinți și copii.

„Este o perioadă frumoasă vacanța de vară, dar mai puțin pentru părinți. Sunt trei luni de zile în care ei sunt acasă, iar pentru părinți poate fi mai dificil, mai ales că trebuie să meargă la serviciu” susține Raluca Ștefan, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

În vacanță, putem merge să vizităm părinții aflați într-o altă parte a țării sau rudele și prietenii pe care nu i-am mai văzut demult. Asta înseamnă efectul de reconectare al vacanței.

„Totuși, trebuie să vedem și părțile pozitive. E un prilej de reconectare cu copiii, de sudare a relației dintre părinți și copii. Dacă nu sunt copii, ne putem reconecta cu familia noastră” susține Raluca Ștefan, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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