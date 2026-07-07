Cum pot fi rezolvate asimetriile craniene ale bebelușilor VIDEO

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De foarte multe ori, în primele luni de viață ale bebelușilor pot să apară asimetriile craniene. Aceste deficiențe pot să e rezolve de la sine, însă în cazurile mai grave este nevoie de intervenția specialiștilor.

„Asimetriile craniene ale bebelușilor ar putea să se rezolve singure. Depinde însă de gradul lor, pentru că sunt de mai multe grade. Depinde de cât  de turtit este capul copilului, ce vârstă are. De la sine vorbim de prima lună maximum, doar în cazul asimetriilor provenite din viața intrauterină” susține Georgiana Tudoran, terapeut kinetoterapie pediatrică și osteopatie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Evaluarea unui specialist este esențială în momentul în care aceste deficiențe nu se îndreaptă de la sine. Cazurile grave necesită monitorizare din partea kinetoterapeuților.

„Dacă aceste aspecte se agravează, cu toate intervențiile de acasă, cel mai bine ar fi să cereți evaluarea unui specialist” mai spune Georgiana Tudoran, terapeut kinetoterapie pediatrică și osteopatie, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Știri, Video
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