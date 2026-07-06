Când trebuie să meargă copilul la ortodont: prevenția începe mai devreme decât cred părinții

În stomatologia pediatrică modernă, prevenția nu înseamnă doar igienizări și controlul cariilor. Tot mai mulți specialiști subliniază importanța evaluării timpurii a dezvoltării dento‑faciale, pentru a identifica din vreme problemele care pot necesita tratament ortodontic. În clinicile DENT ESTET 4 KIDS, această abordare preventivă este parte integrată din îngrijirea dentară a copiilor.

Ortodonția – o etapă esențială în prevenția dentară

Dr. Valeria Nichita, medic specialist în Ortodonție și ortopedie dento‑facială în cadrul Clinicilor DENT ESTET 4 KIDS, explică faptul că și ortodonția are o componentă preventivă la fel de importantă.

„Așa cum ducem copiii de la apariția primilor dinți la medicul stomatolog pediatru, pentru igienizări și verificarea cariilor, așa există o vârstă la care trebuie să ne prezentăm la medicul ortodont, respectiv 7-8 ani. Putem depista, fie înainte să apară, fie imediat după ce apar, probleme dentare care să necesite montarea unui aparat dentar. Din timp, corectarea va fi sigură și eficientă”, spune dr. Nichita.

Depistarea timpurie face tratamentul mai simplu și mai eficient

Evaluarea ortodontică timpurie permite medicului să observe dacă maxilarele se dezvoltă corect, dacă există obiceiuri vicioase sau dacă apar primele semne ale unor probleme de aliniere dentară.

„Între 6 și 12 ani, când vorbim despre dentiția mixtă, observăm cel mai frecvent lipsa de spațiu pentru dinții definitivi, înghesuirile dentare, mușcăturile incorecte sau alte anomalii dentare. De asemenea, după 12 ani începe o altă etapă. Majoritatea dinților permanenți au erupt, însă oasele maxilare continuă să crească. De aceea, adolescența reprezintă o perioadă foarte importantă pentru corectarea anumitor anomalii și pentru ghidarea armonioasă a dezvoltării faciale.”, explică dr. Valeria Nichita.

Intervențiile realizate în perioada de creștere sunt mai rapide, mai eficiente și, de multe ori, mai puțin invazive. În plus, copilul se obișnuiește treptat cu mediul medical și cu ideea de tratament, ceea ce reduce anxietatea și crește cooperarea.