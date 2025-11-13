Balonarea și durerea intestinală, semne ale endometriozei VIDEO

Endometrioza este o afecțiune ginecologică, de foarte multe ori greu de diagnosticat. Simptomele bolii pot fi confundate cu alte probleme medicale. Balonarea și durerea intestinală, semne ale endometriozei, pot duce cu gândul pacienta că are probleme gastroenterologice. În realitate, este vorba despre o afecțiune ginecologică.

Diagnosticul de endometrioză este foarte greu de pus. De cele mai multe ori, pacienta acuză durere în timpul menstruației. Durerea menstruală poate avea numeroase cauze.

„Există acel simptom durerea la menstruație, care nu este normală și nu trebuie să iei prea multe antiinflamatorii ca să poți să-ți faci activitățile. Până ajungem la un diagnostic trece mult timp” susține prof. dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică-ginecologie – Spitalul Memorial Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Balonarea și durerea intestinală, semne ale endometriozei

Simptomele endometriozei pot fi confundate cu cele ale unor afecțiuni gastrointestinale. Balonarea și durerea intestinală sunt semne ale endometrioziei, dar de foarte multe ori pacientele ajung să ceară ajutorul altor specialiști.

Este nevoie de timp și răbdare pentru ca o femeie care suferă de endometrioză să fie diagnosticată în mod corespunzător.

„Avem leziunile de endometrioză profundă, dar de cele mai multe ori sunt simptome care trimit pacienta către alte specialități, cum ar fi gastroneterologia. Apar de multe ori simptome intestinale” mai spune prof. dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică-ginecologie – Spitalul Memorial Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

O boală diagnosticată în timp

Endometrioza este o afecțiune foarte greu de diagnosticat. Specialiștii atrag atenția că este nevoie de timp pentru diagnosticul corect. De cele mai multe ori, simptomele sunt asemănătoare cu ale altor boli. Iar asta determină medicul să pună un alt diagnostic.

Pot trece chiar câțiva ani până când o femeie primește diagnosticul de endometrioză.

„Până la momentul în care apar niște simptome care să-i sugereze medicului ginecolog că ar fi vorba despre endometrioză, boala există cu mulți ani” mai spune prof. dr. Elvira Brătilă, medic primar obstetrică-ginecologie – Spitalul Memorial Băneasa, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

nd