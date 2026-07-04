Vacanța, un moft sau o necesitate? Ce spun psihologii VIDEO

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Vacanța este, fără doar și poate, o necesitate. Dincolo de plimbări și petreceri pe plajă, de exemplu, în plan psihologic vacanța joacă un rol extrem de important pentru emoțiile noastre.

„Vacanța presupune o întrerupere temporară a activităților noastre curente cu scopul de a ne odihni și de a ne recupera. Vacanța mai poartă numele și concediu de odihnă. Poate să fie și pentru distracție, poate să fie și o recompensă, dar scopul ei trebuie să fie odihna și refacerea resurselor noastre„ susține Ina Baranga, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

În momentul în care nu mai reușim să luăm pauzele de care avem nevoie la serviciu, atunci vacanța este chiar necesară.

„Noi ca oameni funcționăm bine atunci când avem perioade scurte de activare, ca să rezolvăm problemele, după care să intervină o perioadă de relaxare și recuperare. Din păcate stilul de viață actual vine la pachet cu lucruri mai puțin bune. Avem multe lucruri de făcut, rămânem concentrați pe ele și nu ne mai acordăm perioada de recuperare. Astfel că, după ce nu reușim să ne mai relaxăm, vacanța devine o necesitate„ mai spune Ina Baranga, psihoterapeut, invitată în cadrul emisiunii „Minți Sclipitoare”, prezentată de Bianca Poptean.

Categorii: Știri, Video
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