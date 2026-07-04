Maraton Medika TV și Profit.ro: Cine decide unde se tratează pacientul?

Jurnalistele Medika TV, Simona Bălănescu, Ioana Maria Moldovan și Eugenia Foarfecă vor încerca să găsească cele mai pertinente răspunsuri la întrebarea „Cine decide unde se tratează pacientul?”, totul în cadrul unei dezbateri televizate live.

Maratonul Medika TV și Profit.ro se desfășoară pe data de 9 iulie, începând cu ora 10,00 și va fi transmis live pe posturile tv Medika TV și Prima News.

„Cine decide unde se tratează pacientul?” este o întrebare căreia vor încerca să-i găsească răspunsul voci avizate din lumea medicală care au înțeles importanța subiectului și care vor oferi telespectatorilor Medika TV și Prima News răspunsurile pe care le așteaptă.

Fiți alături de Medika TV joi, 9 iulie, de la ora 10,00 pentru a urmări cel mai nou maraton televizat.