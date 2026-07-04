Dependența de internet și rețele sociale, o realitate VIDEO

Problemele comportamentale ale adulților tineri pot avea legătură și cu o altă formă de dependență, cea de internet și social media. Specialiștii susțin că în contactul lor cu lumea reală, aceștia pur și simplu pierd controlul.

„Tinerii au deja un comportament adictiv în legătură cu rețelele sociale, cu internetul în general, pentru că au crescut în acest fel, s-au dezvoltat în această epocă” explică dr. Ioana Silion, medic primar psihiatru, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Toate aceste probleme apar în momentul în care au o activitate profesională. Tinerii dependenți de internet nu se pot concentra să-și îndeplinească sarcinile.

„Ajung să aibă problemele pentru că nu se pot conecta cu lumea reală. Acest lucru se observă când încep o activitate profesională și sunt nevoiți să-și îndeplinească sarcinile conform cerințelor. Sunt distrași foarte ușor, întrerup activitățile pentru că sunt atrași de imaginile urmărite pe internet și nu pot să-și finalizeze activitățile pe care le au de făcut” mai spune

dr. Ioana Silion, medic primar psihiatru, invitată în cadrul emisiunii „Medika Antidrog”, prezentată de Eugenia Foarfecă.