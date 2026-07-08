Beneficiile donării de sânge pentru donatori VIDEO

Rolul donării de sânge este esențial pentru sistemul medical. Acest gest simplu salvează zilnic milioane de oameni. Pe lângă pacienții din spitale, donarea de sânge are beneficii și pentru persoanele care vin să doneze.

Cel mai important aspect în legătură cu donatorii este faptul că prin donarea de sânge, celulele sangvine se regenerează. Acest proces are multe beneficii pentru organismul donatorului.

„Din punct de vedere al sănătății donatorului, trebuie spus că sângele se reface. Și este un lucru foarte bun să întinerim celulele din sânge. Orice donare, încurajează eliberarea de celule noi și asta ajută organismul donatorului„, a explicat dr. Ana Maria Neagu, medic specialist în Hematologie, Doctor în Medicină, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Mesaj pentru viitorii donatori

Vacanța de vară face ca numărul persoanelor care merg voluntar la Centrele de Transfuzie pentru a dona sânge să fie mai mic.

Mesajul medicilor către oameni este să meargă să doneze sânge, chiar dacă se pregătesc să plece în vacanță.

„Mesajul meu este către oameni să meargă către Centrele de Transfuzie pentru a dona sânge. Este perioadă de vară, oamenii pleacă în vacanță, dar consider că este important să-și ajute și semenii” susține dr. Ana Maria Neagu, medic specialist în Hematologie, Doctor în Medicină, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.