Transplantul de celule stem și patologia pe care o poate vindeca VIDEO

Transplantul de celule stem reprezintă o metodă de tratament pentru foarte multe boli ale sângelui, așa cum este leucemia acută. Această afecțiune, diagnosticată și în rândul copiilor și tinerilor, poate fi vindecată cu ajutorul transplantului de celule stem.

„Transplantul de celule stem este folosit ca metodă de tratament pentru leucemia acută. Boala chiar se vindecă. Sunt mulți copii și pacienți foarte tineri care, dacă primesc acest transplant, pot avea o viață normală. Se nasc din nou” susține dr. Ana Maria Neagu, medic specialist în Hematologie, Doctor în Medicină, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Cum se recoltează celulele stem

Pentru efectuarea transplantului de celule stem este necesară recoltarea lor. Astăzi, tehnologia a avansat astfel că procesul de recoltare este similar unei donări de sânge obișnuite.

În trecut, procedura de recoltare era cu totul diferită și mult mai costisitoare.

„Există și donarea ce celule stem. Se referă tot la o donarea de sânge obișnuită, adică printr-o venă periferică. Înainte presupunea o mică intervenție chirurgicală, cu anestezie, și se recoltau direct din oasele late. Acum donatorul de celule stem, face un tratament de stimulare a celulelor stem în sângele periferic și în momentul în care sunt suficiente celule în sângele periferic, face o donare obișnuită prin care celulele stem se recoltează”, a explicat dr. Ana Maria Neagu, medic specialist în Hematologie, Doctor în Medicină, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Donatorii de celule stem sunt evidențiați într-un registru special, iar ori de câte ori este nevoie de o recoltare, aceștia sunt contactați de medici în vederea donării.

„Există un registru de donatori de celule stem. Se pot înscrie oamenii acolo, în acest registru. În momentul în care apare un pacient, donatorul este contactat și apoi se realizează donarea” mai spune dr. Ana Maria Neagu, medic specialist în Hematologie, Doctor în Medicină, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.