Ce este navigatorul de pacienți și ce rol are în sistemul medical VIDEO

De foarte multe ori, pacienții se pierd în hățișurile sistemului medical. Deși au multe drepturi, oamenii nu le cunosc pentru că sistemul nu explică. Aici intervine navigatorul de pacienți, o persoană care are rolul de a-i ajuta pe bolnavi să înțeleagă felul în care funcționează sistemul de sănătate.

„Navigatorul de pacienți este un partener al medicilor și un sprijin pentru pacienți. Este o persoană care ghidează pacienții prin sistemul medical, care-i ajută să ajungă la timp acolo unde trebuie, la medicul potrivit, la spitalul potrivit. Le vorbește pacienților despre drepturile pe care le au. Sistemul medical oferă asiguraților români multe drepturi, dar mulți oameni nu știu despre ele” susține Andi Cârlan, președinte al Asociației COMPAS și navigator medical, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.

Un aspect important de reținut este faptul că navigatorii de pacienți nu sunt cadre medicale.

„Navigatorii de pacienți nu sunt cadre medicale, decât cu câteva excepții. Avem însă și medici și asistenți medicali care sunt navigatori. Ei au dublu rol, complet diferit, care nu se suprapune cu cel de cadru medical„ mai spune Andi Cârlan, președinte al Asociației COMPAS și navigator medical, invitat în cadrul emisiunii „Sistemul Medikal”, prezentată de Eugenia Foarfecă.