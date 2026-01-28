Boala gravă de care sufera fetița de 2 ani moartă la stomatolog. Concluziile INML „Mina Minovici”

Aproape de finalul anului trecut, o fetiță de 2 ani a murit într-un cabinet stomatologic din Sectorul 3, la scurt timp după ce a fost anesteziată.

Surse din cadrul Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” au precizat că decesul fetiței ar fi survenit din cauza unei boli pe care părinții nu știau că micuța o avea.

Potrivit Antena3CNN, copila avea o afecțiune hematologică care îi afecta mai multe organe, printre care inima și plămânii. Din cauza bolii, micuța nu ar fi trebuit anesteziată.

O parte din analizele au fost efectuate la laboratoare din afara țării. Rezultatele IINML au fost trimise la parchet.

Reamintim că, în noiembrie 2025, o fetiță de 2 ani a murit în cabinetul stomatologic unde primea îngrijiri medicale, la scurt timp după efectuarea anesteziei. Ca urmare a tragediei, a fost deschisă o anchetă penală care a relevat faptul că respectiva clinică nu avea avize pentru toate spațiile.

Categorii: Exclusiv
Tags: , ,
