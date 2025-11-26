Injectarea buzelor cu acid hialuronic este o procedură estetică la mare căutare. Totuși, multe dintre femeile care apelează la aceste proceduri folosesc o cantitate mult prea mare de substanță. Astfel, buzele capătă un aspect exagerat. Pentru buze ferme și voluminoase, medicii esteticieni recomandă un anumit tip de acid hialuronic ce trebuie injectat cu grijă, în cantități mici.

Nerespectarea regulilor privind injectarea acidului hialuronic poate avea consecințe neplăcute pentru femeile care apelează la acest tip de procedură estetică.

Buze ferme și voluminoase cu intervențiile potrivite

Cea mai cunoscută problemă care apare din cauza tipului de acid hialuronic nepotrivit sunt nodulii. Dacă acidul folosit este dens și acul seringii este gros, la nivelul buzelor se pot forma noduli.

De asemenea, pentru ca efectul procedurii să fie cel dorit, pacientele trebuie să respecte anumite reguli.

„În momentul în care ne injectăm buzele, pot să apară complicații de tipul apariției nodulilor. În special în momentul în care injectăm un acid hialuronic mai dens și cu un ac puțin mai gros și totodată dacă pacienta nu face masajul corespunzător și nu se hidratează corespunzător” explică dr. Marin Andrei, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă – Clinica TenMed, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Injectarea corectă a buzelor

Pentru buze ferme și cu un contur frumos, care să iasă în evidență într-un mod plăcut, este necesară o cantitate mică de acid hialuronic. De asemenea, trebuie utilizat un ac fin. Astfel, experiența va fi una plăcută și pentru paciente.

„Trebuie folosită o cantitate mică, mai puțin densă și un ac foarte mic. Dacă se respectă această regulă, riscul acesta va deveni foarte, foarte mic” mai spune dr. Marin Andrei, medic primar chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă – Clinica TenMed, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

În cazul în care aveți probleme post intervenție, mergeți la medic pentru un consult de specialitate.