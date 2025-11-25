Cancerul colo-rectal, tot mai prezent în rândul tinerilor VIDEO

Stilul de viață haotic și alimentație nesănătoasă sunt principalii factori de risc ai cancerului colo-rectal. Medicii atrag atenția că boala este tot mai des diagnosticată în rândul tinerilor.

„Patologia aceasta a cancerului colo-rectal a început să apară la foarte mulți tineri în ultimul timp și asta ne ridică semne de întrebare” spune dr. Roxana Giurgiu, medic rezident oncolog – Clinica Amethyst Otopeni, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.

Totodată, medicii atrag atenția că foarte mulți tineri refuză să meargă la medic pentru a-și monitoriza starea de sănătate. Efectuate la timp, examenele medicale pot spune multe despre starea lor de sănătate și pot ajuta la descoperirea bolii într-un stadiu incipient.

„Stilul de viață reprezintă un factor de risc semnificativ. Pe lângă acest aspect, contează și faptul că ei nu se prezintă la medic. Nu își fac analizele la timp. Chiar și o hemoleucogramă ar trebui făcută, mai ales că este o analiză decontată prin casa de sănătate” mai spune dr. Roxana Giurgiu, medic rezident oncolog – Clinica Amethyst Otopeni, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”.