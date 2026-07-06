Devotament față de profesia de medic. Dr. Silvia Samuilă: Cred că religia mea e munca

Medicina înseamnă empatie, suport emoțional pentru pacienți, dar și multă determinare, concentrare și muncă. În spatele fiecărui caz, medicii depun eforturi pentru a-l rezolva favorabil. Medicul ORL Silvia Samuilă, invitata Ioanei Maria Moldovan în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan” susține că „religia mea este munca.

„Sunt un medic dedicat, fericită că am ales această meserie foarte serioasă. Sunt o fire foarte muncitoare și nu aș fi obișnuit nimic fără muncă. De fapt, cred că religia mea e munca” susține dr. Silvia Samuilă, medic primar ORL, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.

Medicul Silvia Samuilă susține că starea de bine o simte cel mai mult atunci când merge la cabinet.

„Așa am fost mereu. Mă simt extraordinar de bine la cabinet. Când intru acolo, simt că trăiesc un rol. Mă bucur pentru fiecare pacient pe care-l văd și trec ore și ore și ore și nu mă simt deloc obosită” mai spune dr. Silvia Samuilă, medic primar ORL, invitată în cadrul emisiunii „Povești Sănătoase cu Ioana Maria Moldovan”.