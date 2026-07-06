Tratamentul de canal modern: când poate fi evitată extracția dintelui VIDEO

Tratamentul de canal este procedura prin care un dinte afectat de o infecție poate fi salvat și menținut pe arcadă pentru o perioadă cât mai îndelungată. Datorită tehnologiilor moderne utilizate în endodonție, tratamentele de canal sunt astăzi mult mai precise și permit salvarea unor dinți care, în urmă cu câțiva ani, ar fi avut indicație de extracție.

Invitată în emisiunea „Doctor Medika”, Dr. Roxana Chirică, medic specialist Endodonție în cadrul clinicilor DENT ESTET, a explicat cum microscopul dentar și investigațiile imagistice moderne au schimbat complet modul în care sunt realizate tratamentele de canal.

Microscopul dentar crește șansele de succes ale tratamentului

Microscopul endodontic permite medicului să observe cu o precizie de până la 30 de ori mai mare structuri care nu pot fi identificate cu ochiul liber, precum canale radiculare suplimentare, microfisuri sau zone foarte mici de țesut infectat.

„Astăzi reușim să tratăm cu mult mai multă precizie fiecare caz. Microscopul ne permite să identificăm toate canalele radiculare și să eliminăm cât mai eficient infecția, ceea ce crește semnificativ șansele de succes ale tratamentului”, explică Dr. Roxana Chirică.

În plus, radiografia digitală și tomografia computerizată CBCT contribuie la stabilirea unui diagnostic corect și la alegerea celui mai potrivit plan de tratament, inclusiv în cazurile complexe sau atunci când este necesară retratarea unui dinte.

Retratamentul de canal, când este recomandat?

În cazul în care un tratament de canal mai vechi nu a fost realizat corect, există adesea posibilitatea unui retratament endodontic, fără a fi necesară extracția.

„Astăzi reușim să salvăm numeroși dinți care, în urmă cu 10-15 ani, ar fi fost extrași. „Putem să-l retratăm. Curățăm din nou canalul, preparăm canalele din nou și oferim un tratament cât mai corect”, susține dr. Roxana Chirică, medic specialist endodonție – Clinicile Dent Estet, invitată în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.