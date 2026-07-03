Ce este chistul hidatic și din ce cauză apare VIDEO

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Chistul hidatic este o boală parazitară care apare după infectarea cu larvele unui parazit transmis, de regulă, prin contactul cu câini infectați sau prin consumul de alimente și apă contaminate, putând afecta organe precum ficatul și plămânii. Iată cum poate fi recunoscut.

„Un chist este o pungă, ceva care are un perete propriu, care poate să fie de la clar până la hemoragic. Sau cum este este cazul chistului sebaceu care are în interior grăsimea de pe piele„ susține  dr. ALEXANDRU ONOFREI medic chirurgie general, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

De multe ori, există posiblitatea ca un chist hidatic să fie confundat cu o altă formațiune.

„A nu se confunda cu un hematom sau cu abces care au sânge sau puroi și nu au perete propriu. De asemenea, lipomul nu are perete propriu” mai spune  dr. ALEXANDRU ONOFREI medic chirurgie general, invitat în cadrul emisiunii „Doctor Medika”, prezentată de Simona Bălănescu.

Categorii: Exclusiv, Video
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