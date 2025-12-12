Chirurgia plastică, o specialitate care atrage rezidenții

Dr. Oltjon Cobani, medic primar în chirugie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, membru al Asociaţiei Chirurgilor Plastici din România, a arătat că mulţi viitori rezidenţi aleg chirurgia estetică deoarece industria de beauty este în dezvoltare, însă această specializare însemană mult mai mult, înseamnă şi traumatisme, arsuri sau reconstrucţie.

”Pentru că industria de beauty e în mare dezvoltare, rezidenţii încearcă să facă aceste specializări pentru a lucra în această zonă care e în plină dezvoltare. Chirurgia plastică nu înseamnă doar chirurgie estetică, ci este o chirurgie vastă. Să nu uităm că chirurgia plastică se ocupă de tot ce înseamnă părţi moi. Înclusiv nervi. Este vorba şi de traumatisme. E o mică parte estetica”, a declarat medicul Oltjon Cobani, joi seară, la Medika TV.