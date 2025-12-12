Chirurgia plastică, o specialitate care atrage rezidenții

FacebookEmailWhatsApp

Dr. Oltjon Cobani, medic primar în chirugie plastică, estetică şi microchirurgie reconstructivă, membru al Asociaţiei Chirurgilor Plastici din România, a arătat că mulţi viitori rezidenţi aleg chirurgia estetică deoarece industria de beauty este în dezvoltare, însă această specializare însemană mult mai mult, înseamnă şi traumatisme, arsuri sau reconstrucţie.

”Pentru că industria de beauty e în mare dezvoltare, rezidenţii încearcă să facă aceste specializări pentru a lucra în această zonă care e în plină dezvoltare. Chirurgia plastică nu înseamnă doar chirurgie estetică, ci este o chirurgie vastă. Să nu uităm că chirurgia plastică se ocupă de tot ce înseamnă părţi moi. Înclusiv nervi. Este vorba şi de traumatisme. E o mică parte estetica”, a declarat medicul Oltjon Cobani, joi seară, la Medika TV.

Categorii: Maratoanele Medika TV
Tags: , ,
Ți-ar putea plăcea

Harta creierului și ce spune despre noi VIDEO

Cu ajutorul unei căști care are la bază câțiva senzori se poate alcătui harta creierului. Harta creierului analizează fiecare porțiune a creierului. Astfel știm cât de sănătos este și cum…
Mai mult

NATURAL ȘI SĂNĂTOS

Caloria.ro

Cum să ții post sănătos chiar și când ești la dietă
De interes

Sfatul farmacistului

Oameni Fericiți
Medici Buni
este parte a {literal}{/literal}
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro vatabai.ro
clever-media.ro